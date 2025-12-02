La Val Borbera si accende: tra Babbo Natale e giocattoli…”rigiocati”!

Tirate fuori i cappelli rossi: la Val Borbera propone un dicembre da favola, con un calendario così fitto di eventi che persino Babbo Natale avrà bisogno del navigatore! E tra presepi che sembrano usciti da una cartolina e corali gospel che scaldano il cuore, c’è un’iniziativa che merita un applauso scrosciante. L’appuntamento col cuore: “Io ci rigioco” della Croce Rossa. Se il Natale è la festa della generosità, la Croce Rossa locale l’ha capito benissimo. La loro iniziativa “Io ci rigioco” è un vero e proprio abbraccio per i più piccoli. Grazie alla generosità dei donatori, montagne di giocattoli torneranno a sorridere nelle mani dei bambini le cui famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Ecco dove trovare questi angeli in divisa:

Cabella Ligure: 7 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, in Piazza della Vittoria.

7 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, in Piazza della Vittoria. Vignole Borbera: 8 dicembre, stesso orario, al Polifunzionale. Qui, l’atmosfera si fa ancora più festosa con il truccabimbi e una golosa offerta di cioccolata calda.

8 dicembre, stesso orario, al Polifunzionale. Qui, l’atmosfera si fa ancora più festosa con il e una golosa offerta di calda. Borghetto Borbera: 21 dicembre, sempre dalle 14.30 alle 17.30, nella piazza del Municipio. Un gesto semplice che ci ricorda che il vero divertimento è la condivisione.

Caccia al Papà del Natale e Magia del Presepe

Ma un Natale non è tale senza la barba bianca più famosa del mondo! A Mongardino Ligure, l’8 dicembre, in località Mulino di Pravaglione, Babbo Natale in persona aprirà le porte della sua casa dalle 14.00. Sarà l’occasione perfetta per consegnare l’agognata letterina, scattare una foto ricordo, farsi truccare il viso a tema e, ovviamente, fare una merenda da campioni: cioccolata calda, zucchero filato e, per i “bambini grandi” che hanno bisogno di riscaldarsi, un po’ di vin brulé.

Per chi non ne avesse abbastanza, il Paese degli Spaventapasseri a Vendesi offre un’altra residenza di Babbo Natale da visitare e persino una rappresentazione della Natività, accessibile dal 6 dicembre. E a proposito di Natività, non perdetevi l’inaugurazione del presepe ambientato in Val Borbera, che si terrà a Borghetto Borbera l’8 dicembre alle 10.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore. Ancora a Borghetto Borbera il 21 dicembre Babbo Natale si incontrerà sul trenino dalle 11.00 del mattino. Con lui si potrà pranzare e visitare le bancarelle in Piazza Europa.

Il Natale, si sa, ha la sua colonna sonora, e la Val Borbera non delude:

17 dicembre – Borghetto Borbera: Preparatevi a farvi travolgere dal ritmo potente e spirituale del Saint Nicholas Gospel Choir di Pozzolo , in concerto nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore. E mentre aspettate il concerto, in Via Tre Novembre, la boutique da Cristina offrirà dalle 15:30 un prelibato assaggio di panettoni.

Preparatevi a farvi travolgere dal ritmo potente e spirituale del , in concerto nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore. E mentre aspettate il concerto, in Via Tre Novembre, la boutique da Cristina offrirà dalle 15:30 un prelibato assaggio di panettoni. 14 dicembre – Cabella Ligure: Alle 17:30, la Corale Alta Val Borbera si esibirà in un concerto natalizio con la Scuola Cantorum di Varzi, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo.

Alle 17:30, la Corale Alta Val Borbera si esibirà in un concerto natalizio con la Scuola Cantorum di Varzi, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. 22 dicembre – Borghetto Borbera: Gran finale con il concerto di Natale del Corpo Musicale Andrea e Ennio Mongiardini nella Chiesa di San Vittore alle 21:00.

Insomma, tra mercatini, musica, cioccolata e tanto cuore, la Val Borbera ci aspetta per un mese di festa in perfetto stile natalizio. Non resta che segnare le date in agenda e godersi la magia!

Nota extra: se volete incontrare Babbo Natale “ufficiale” per un tour guidato, il Museo di Babbo Natale di Borghetto Borbera sarà visitabile dal 7 al 26 dicembre, ma affrettatevi a prenotare su: www.ilmuseodelbabbonatale.com – E non dimenticate il Mercatino di Natale a Vigo,frazione di Albera Ligure, il 7 dicembre e quello a Grondona il 13 dicembre dalle 10.00.

ph. Massimo Sorlino