Sveglia all’alba per la solidarietà: a Novi torna la camminata “5 e 28”

Unire il benessere fisico alla solidarietà, il tutto alle prime luci del mattino. Torna l’appuntamento con “La 5 e 28”, la suggestiva camminata ludico-motoria non competitiva che quest’anno taglia il traguardo della sua quarta edizione. L’appuntamento per tutti i cittadini è fissato per l’alba di venerdì 26 giugno 2026, quando le strade di Novi Ligure si popoleranno di camminatori e sportivi per una causa benefica. L’evento, ormai diventato una tradizione locale, è organizzato dalle associazioni Asd Camminanovi e “Correre per…”, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e il supporto di diverse realtà partner del territorio. Il percorso, lungo circa 4 chilometri, è pensato per essere accessibile a chiunque: famiglie, podisti esperti o semplici appassionati che vogliono iniziare la giornata con un passo diverso. Ma il vero motore dell’iniziativa è il suo fine sociale. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto al progetto della “Corte dell’accoglienza” presso le ex Casermette, una struttura fondamentale per l’inclusione e il sostegno alle fasce più fragili della comunità locale.

I dettagli dell’evento: orari, iscrizioni e colazione

Il nome della manifestazione non è affatto casuale: la partenza è fissata tassativamente alle ore 5:28 presso il Circolo Ilva di Novi Ligure.

Come partecipare: Le iscrizioni sono già aperte presso il negozio NoviRunning. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende la t-shirt ufficiale dell’evento e una bottiglietta d’acqua.

Per ricompensare gli sforzi dei mattinieri, l’organizzazione ha previsto un finale all’insegna del gusto. Al termine dei 4 chilometri, i partecipanti potranno infatti ricaricarsi con una colazione speciale a base di tradizionale focaccia e cioccolato Bodrato, offerti dagli sponsor. Inoltre, i servizi di caffetteria del bar del Circolo Ilva saranno regolarmente attivi per tutta la durata dell’evento.