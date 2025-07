Dopo Pasquale Coluccio, esponente dell’opposizione in quota 5 Stelle, anche dalla maggioranza di centrodestra che governa la Regione è arrivata la richiesta alla giunta regionale di stanziare altri fondi per l’emergenza di Carrega, isolata dal Piemonte dal 16 aprile per i movimento del versante franato nel 2022 sulla strada 147. Il consigliere di Fratelli d’Italia Silvia Raiteri, presente al tavolo prefettizio della scorsa settimana, ha annunciato di aver presentato, insieme ai colleghi Davide Buzzi Langhi e Marco Protopapa, un emendamento al bilancio con cui, se verrà approvato, la giunta Cirio si impegna a stanziare 300 mila euro nei prossimi tre anni. Soldi che ai aggiungerebbero ai 100mila ottenuti grazie all’emendamento presentato da Coluccio la scorsa settimana.

Intanto, ieri, 8 luglio, sono iniziati i lavori per la sistemazione delle reti sul versante lungo la 147 annunciati dalla Provincia la scorsa settimana. La strada dovrebbe riaprire il 14 luglio.