Tutta la squadra dei “Cinghiali” novesi sui percorsi liguri

Una trasferta collettiva, quella di Quiliano in provincia di Savona che ha visto i 14 atleti della squadra società novese I Cinghiali Evo, gareggiare nella gara di cross country valida per il campionato regionale della Fci di Liguria, prova unica per l’assegnazione dei titoli regionali delle categorie Esordienti e Allievi (Maschile e Femminile). Una giornata di grande sport su un percorso tecnico e spettacolare, con i bikers che sono stati all’altezza della situazione.

Si festeggia in campo femminile, in casa I Cinghiali Evo, grazie alle due piazze d’onore conquistate da Anna Mombello (giunta a soli diciotto secondi dalla vincitrice) ed Angelica Ricchitelli, rispettivamente nelle categorie Esordienti II anno (14 anni) ed Allieva I anno (15 anni).

Negli Esordienti del I anno (13 anni), con 36 atleti al via, Tommaso Pegoraro archivia la sua prova al sesto posto, mancando la top five per una trentina di secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Lorenzo Moccagatta. Sfortunato Alessandro Balbi, giunto al ventiseiesimo posto, vittima di una foratura. Appena dietro chiude Mattia Ginetti. In fascia II (14 anni) Nicolò Maglietti lotta fino in fondo per entrare nella top five, chiudendo la sua prova al sesto posto. Tredicesima piazza per Davide Enrico Ghezzi. Per i due bikers una giornata non molto brillante. Ma ci può stare dopo i numerosi impegni nazionali ai quali hanno partecipato. Buon quindicesimo posto per Davide Giulio Semino (43 i bikersa al via), in una gara dove anche Federico Giulio Semino e Alberto Poggio, hanno portato a termine le loro prove. Saliamo nella categoria degli Allievi del I anno (15 anni) per evidenziare l’ottimo quarto posto conquistato da Lorenzo Tassistro. In fascia II (16 anni), Lorenzo Balbi ha lottato per entrare nei dieci. Obbiettivo mancato, ma prova convincente per lui, chiudendo al dodicesimo posto su una quarantina di atleti al via. Bene anche Filippo Minafra (23^ posto)