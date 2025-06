La Provincia non risponde e soprattutto non sistema le strade di sua competenza così il Comune di Gavi ha deciso di fare da sé. La situazione difficile delle arterie provinciali interne al paese era stata segnalata dal sindaco Carlo Massa all’amministrazione provinciale, all’epoca guidata da Enrico Bussalino, sin dall’inizio del 2024. Lo stesso era avvenuto nello scorso febbraio ma anche con il presidente Luigi Benzi l’esito è stato lo stesso: le buche, profonde, numerose e pericolose, sono rimaste, in particolare in via Mameli e via XX Settembre, strade che costituiscono la viabilità principale del paese. “Con più comunicazioni inviate alla Provincia di Alessandria – scrive il sindaco nell’ordinanza riferita ai lavori – sono stati richiesti ripristini lungo le strade provinciali e in particolare lungo le traverse interne ed a oggi non sono pervenute neanche risposte e rassicurazioni in merito all’inserimento in progetti di prossima attuazione”. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di “eliminare per quanto in possibile i pericoli per la pubblica e privata incolumità” affidando all’impresa Scorza Costruzioni di Bosio, già incaricata delle asfaltature su altre strade, la sistemazione di via Mameli e via XX Settembre, nonostante siano strade provinciali. L’ordinanza ha stabilito quindi la chiusura al transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mameli dall’incrocio con Vico Portino all’incrocio con Piazza Martiri della Benedicta lunedì 9 giugno, dalle 6,30 fino a fine lavori; divieto di sosta dalle 6,30 nel tratto di via Mameli dall’incrocio con Piazza Marconi all’incrocio con Vico Portino martedì 10 giugno, con eventuale chiusura al transito solo per il tempo necessario per alcune lavorazioni. Disposta infine la chiusura di Via XX Settembre nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 giugno sempre dalle 6,30. Anche le strade provinciali intorno al paese sono da tempo in condizioni pessime.