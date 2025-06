Cinque appuntamenti, con una serie di storie, unite dal filo rosso dell’umanità che è al centro: fragile, appassionata, disposta a tutto per non arrendersi ad un mondo in declino, perché come diceva Pasolini “solo l’amare, solo il conoscere conta…” E’ questa la proposta dell’Amministrazione comunale di Serravalle Scrivia, che inizierà domani 6 giugno, per concludersi il 27 giugno. La rassegna teatrale dal titolo “L’Anfiteatro delle Storie”, con la direzione artistica di Emanuele Arrigazzi e Allegra De Mandato, si svolgerà nell’Anfiteatro del Parco “Ragazzi della Benedicta”

«Con grande orgoglio presentiamo questa rassegna teatrale, che rappresenta un momento significativo per la vita culturale di Serravalle Scrivia. – spiega l’Assessore alla cultura Silvia Collini- “L’Anfiteatro delle Storie” è un invito a riscoprire il potere del teatro come luogo di incontro e riflessione. Ogni storia che verrà raccontata sul palco dell’Anfiteatro sarà un’occasione per sentirci parte di una comunità viva e appassionata. Un sentito ringraziamento va alle associazioni locali che, con entusiasmo e impegno, hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. La loro collaborazione è la dimostrazione concreta di come il tessuto associativo sia una risorsa fondamentale per la crescita culturale e sociale del nostro territorio»

Perché raccontiamo le storie? Perché ci piacciono così tanto le storie? Perché ci fa sentire meno soli sapere che qualcuno ha passato quello che abbiamo passato noi… Questa citazione da “Io e Te”, la commedia romantica ed esistenziale che apre la rassegna “Anfiteatro delle storie”, dà anche in qualche modo la chiave della rassegna stessa. Le storie mostrano come il teatro possa non essere polveroso e stantio ma vivo e umano, troppo umano. Emanuele Arrigazzi e Allegra de Mandato hanno pensato, come direttori artistici, che in un momento così complesso e delicato il teatro possa essere se non “la” risposta, una possibile ancora cui aggrapparsi per vedere oltre.

Il prossimo appuntamento è per il 10 giugno con “Aggiustare l’Universo. Lezione spettacolo per partecipanti volenterosi” di e con Raffaella Romagnolo, finalista allo scorso Premio Strega, venerdì 13 giugno sarà invece un monologo, a metà tra commedia e stand up comedy, che trasformerà il wrestling in poesia con uno sguardo amaro ma al tempo stesso agrodolce: “The Show” con Elisa Denti e scritto da Manuela De Meo. I monologhi di Raimondo Brandi “Post Democracy” di venerdì 20 giugno, una storia che è anche un Ted comico, satirico, uno stand up recitato con narratore e personaggi, un comizio elettorale assolutamente fuori dagli schemi e infine “La malattia dell’ostrica” di Claudio Morici il 27 giugno, che con lingua ironica e una scrittura potente riesce a collegare lingua parlata, ricerca storica ed episodi della vita famigliare.

Gli spettacoli andranno in scena alle 22, ma saranno introdotti e anticipati da interessanti eventi collaterali curati dalle Associazioni di Serravalle, con inizio alle 21.00: il 6 giugno il professor Luciano Borghini di UNIDuevalli parlerà di “Finzione e realtà. Le origini del teatro”, il 13 giugno ci sarà la presentazione del volume “Le stagioni di Chieketè. Almanacco 2025” con la partecipazione di Orlando Perera, il 20 si parlerà di “Democracy: la Costituzione bene comune” con A.N.P.I. sezione Martiri della Benedicta e infine il 27 giugno il professor Ennio Morgavi dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, ci racconterà di “Quando giocavamo al teatro: dalle marionette alle sacre rappresentazioni”.