Una giornata dedicata alla riscoperta dell’eredità storica, artistica e gastronomica della Val Borbera. Mercoledì 9 settembre, i Principi Floridi Doria Pamphili hanno fatto tappa nel territorio ligure-alessandrino per un itinerario d’eccezione tra antiche dimore nobiliari, capolavori d’arte sacra ed eccellenze enogastronomiche. L’iniziativa, promossa e curata da Vincenzo Basiglio, segretario dell’Archivio Pittore Giani, si è aperta in mattinata tra le suggestive sale di Palazzo Spinola, a Rocchetta Ligure. Ad accogliere e accompagnare gli illustri ospiti una delegazione di esperti e rappresentanti del territorio: l’architetto Donatella Gabba dello Studio d’arte e restauro Gabbantichità, Paolo Canevaro dell’Archivio Pittor Giani, Matteo Navone, guida del Museo Diocesano, l’assessore comunale alla Cultura Renzo Poggi, la curatrice Maria Cristina Pertica e il dottor Giancarlo Pittella.

Il percorso espositivo ha attraversato gli ambienti seicenteschi del mezzanino, sede del Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” – punto di riferimento per la salvaguardia della memoria civile locale –, per poi salire al piano nobile, dove è allestito il Museo di Arte Sacra Valli Borbera e Spinti.

Tra le opere custodite, l’attenzione dei Principi è stata catturata in particolare dalla splendida tela “Madonna in trono con il Bambino, San Bernardo e San Giovannino” di Felice Giani, proveniente dalla chiesa di San Bernardo a Pallavicino. Il dipinto fu eseguito a Roma nel 1786 dal maestro neoclassico – originario di San Sebastiano Curone – su commissione della nobile famiglia Botta Adorno. Grande apprezzamento hanno riscosso anche le testimonianze pittoriche di Giovanni Burattino, autore originario di Sant’Agata Fossili: il celebre Trittico con Sant’Andrea Apostolo tra i Santi Sebastiano e Rocco (1604), giunto dalla parrocchiale di Agneto (frazione di Carrega Ligure), e la monumentale Pala dei Santi Fortunato e Matteo (1619), proveniente da Vendersi.

Nel pomeriggio la visita si è spostata al suggestivo Castello di Borgo Adorno, custode dell’Archivio Clemen Parrocchetti. I Principi vi sono stati ricevuti dal proprietario, Antoniotto Guidobono Cavalchini, per un momento di incontro all’insegna dell’ospitalità e del gusto. L’atmosfera conviviale ha offerto l’occasione di valorizzare la tradizione agroalimentare locale attraverso una degustazione di pane tipico, salumi, vini del territorio e una selezione di formaggi d’eccellenza, con protagonista il rinomato Montebore.

Un appuntamento che ha saputo coniugare il fascino della grande storia aristocratica con la vitalità culturale e la ricchezza paesaggistica ed enogastronomica di un angolo prezioso del nostro entroterra.