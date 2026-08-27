Festa della Vendemmia a Valli Unite due giorni tra vino, cultura, musica

Il 28 e 29 agosto l’aia della storica cooperativa agricola torna ad animarsi: oltre quarant’anni di tradizione contadina, spettacoli dal vivo, gastronomia a km zero e uno sguardo attento al clima e al futuro.

L’estate sui Colli Tortonesi saluta la stagione estiva con uno dei suoi appuntamenti più longevi. Venerdì 28 e sabato 29 agosto, la cooperativa agricola Valli Unite di Costa Vescovato apre le porte della sua aia per la tradizionale Festa della Vendemmia. Da oltre quattro decenni, questo evento rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’autentica connessione con la terra, unendo generazioni diverse sotto il segno della convivialità, della cultura contadina e dell’agroecologia. La manifestazione, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione, propone una due giorni densa di appuntamenti: musica dal vivo, teatro, spettacoli circensi, mostre e momenti di riflessione politica e ambientale. Non solo una celebrazione del raccolto, ma anche un momento di memoria e prospettiva. L’edizione 2026 proporrà un percorso storico attraverso una mostra fotografica e video delle vendemmie passate, ripercorrendo la storia pionieristica di Valli Unite per intrecciarla con il presente. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’attualità: al centro del programma ci sarà infatti uno spazio di dibattito aperto sul tema dell’emergenza climatica, per interrogarsi su come l’agricoltura e le comunità locali possano adattarsi e resistere alle trasformazioni ambientali in corso. Ad arricchire l’aia saranno presenti anche i banchetti di case editrici indipendenti e associazioni del territorio.

Per tutta la durata della festa, la ristorazione di Valli Unite accompagnerà i visitatori dalla colazione alla cena. Il menù valorizzerà le produzioni biologiche e locali della cooperativa, con un’ampia offerta di piatti vegetariani e i celebri vini naturali autoprodotti. Nel rispetto della filosofia ecologica del luogo, gli organizzatori rinnovano l’invito al motto “Porta la tazza!”, incoraggiando il pubblico a portare bicchieri e tazze da casa per azzerare l’impatto della plastica usa e getta. Per chi vorrà vivere l’esperienza fino in fondo, sarà a disposizione un’area campeggio gratuita dove piantare la tenda per la notte.

Il programma delle due giornate

Venerdì 28 agosto: suoni e contaminazioni

Ore 19: Apertura ufficiale con cena sull’Aia e musica d’atmosfera nel fienile.

Apertura ufficiale con cena sull’Aia e musica d’atmosfera nel fienile. Dalle 20:30 a notte fonda: Spazio ai concerti e all’elettronica con le esibizioni di An Twan x Glitchine (elettro rumba con visuals), l’elettrotrap di Era Serenase, il set di Puerto Richa e, da mezzanotte, il DJ set dai ritmi tropicali firmato Quilombo.

Sabato 29 agosto: la pigiatura, il teatro e la festa