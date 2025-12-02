Aspettando Natale a Tortona.

Tortona propone un calendario di appuntamenti natalizi ricchissimo, pensato per far brillare gli occhi di tutti: dalle famiglie ai bambini, dai giovani a chiunque voglia immergersi nel calore delle feste. Grazie alla sinergia tra il Comune e le vivaci associazioni locali, il centro città si animerà con un turbinio di musica, mercatini, laboratori, spettacoli e, naturalmente, i momenti più cari della tradizione. Il percorso verso il Natale 2025 si aprirà ufficialmente domenica 7 dicembre in Via Emilia con “Star Beat – Christmas Time”, un pomeriggio a tutto volume con musica e DJ set che darà il benvenuto alle celebrazioni a ritmo di festa!

Il fine settimana successivo sarà un vero tripudio di iniziative. Sabato 13 dicembre, Via Emilia si trasformerà in un pittoresco mercato natalizio grazie a “FAI il Natale con il Gas”: hobbisti, artigiani e prelibatezze a km zero, frutto della collaborazione tra il Gruppo di Acquisto Solidale e il FAI Giovani di Tortona. Nel pomeriggio, Largo Borgarelli si scalderà con “Keep it hot”, un mix di musica dal vivo, laboratori e DJ set per un pomeriggio frizzante. Domenica 14 dicembre è il giorno attesissimo dei più piccoli! Il Villaggio di Natale arriva nel cortile del Centro Mater Dei con apertura dalle 11.30. Organizzato dalle realtà orionine di Tortona, sarà una giornata indimenticabile: si potrà salire sulla suggestiva carrozza di Babbo Natale, partecipare alle attività animate dagli elfi dell’Associazione ‘Un mondo di Avventure’, fare un giro in sella con i simpatici asinelli del Bioparco Cinofilo e assistere agli spettacoli di burattini in programma alle 11:45 e alle 16.00.

L’atmosfera natalizia tornerà vibrante sabato 20 dicembre con una nuova edizione di “Star Beat – Christmas Time”. La serata si farà poi solenne con il tradizionale Concerto di Natale della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi”, che porterà le magiche melodie delle feste sul palco del Teatro Civico. Domenica 21 dicembre, Piazza Malaspina ospiterà nuovamente il Villaggio di Natale. I volontari della Protezione Civile offriranno vin brulè e cioccolata calda, con un occhio alla beneficenza. Nel pomeriggio l’amata Sfilata di Babbo Natale, partirà dall’Oratorio San Luigi Orione per portare sorrisi e musica fino in piazza.

Il Natale 2025 a Tortona sarà, un’occasione perfetta per riscoprire il valore della comunità, della creatività e della tradizione, in un percorso che unisce grandi e piccini tra musica, luci e tanta convivialità.

Foto d’archivio.