Ritrovato lungo il torrente Borbera l’anziano scomparso ad Arquata

Si sono concluse con il migliore dei finali le ore di apprensione per le sorti dell’anziano scomparso l’altro ieri ad Arquata Scrivia. Dopo quarantotto ore di ricerche ininterrotte, l’uomo è stato individuato e portato in salvo lungo l’alveo del torrente Borbera. A far scattare la mobilitazione era stato il mancato rientro a casa del pensionato. Il dispositivo di soccorso, coordinato tempestivamente, ha visto operare fianco a fianco i Carabinieri della Stazione locale e le squadre di volontari della Croce Rossa. I soccorritori hanno battuto palmo a palmo l’area fluviale fino alla svolta decisiva: l’anziano era riuscito a ricavare un riparo di fortuna direttamente sul greto del corso d’acqua, resistendo lì per due intere giornate. Al momento del ritrovamento l’uomo appariva fortemente provato dalla fatica e comprensibilmente disorientato per il tempo trascorso all’aperto, ma le sue condizioni generali di salute non destano preoccupazione. Preso in carico dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti clinici del caso e per ricevere le cure necessarie a superare lo sfinimento.