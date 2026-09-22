Ar.Qua.Tr – Arquata: Tradizione, Artigianato, Qualità, la grande fiera dell’artigianato e della tradizione, torna domenica 27 settembre ad Arquata Scrivia.

Spiegano da palazzo Spinola: “Dopo quasi vent’anni di storia, l’evento ha bisogno di un rinnovamento con una veste ricca di attrazioni, pensata per offrire a residenti e visitatori un viaggio unico tra la memoria del passato e l’eccellenza del presente. Un appuntamento

che grazie al lavoro delle associazioni, abbraccerà l’intero paese, da Piazza Bertelli fino alle

suggestive vie del borgo”.

Il programma prevede attrazioni per grandi e bambini:

– in zona chiesa l’Accademia dei Giochi di una Volta: uno spazio curato da “Il tarlo” dove il

tempo sembra essersi fermato. I più piccoli potranno scoprire la magia dei giochi in legno, di ingegno, fare trottole, mentre i più grandi potranno concedersi un tuffo nei ricordi d’infanzia;

– a Palazzo Spinola”Bambole del mondo, artigianato e tradizioni”: un viaggio nella cultura

globale per gli amanti dell’arte e del collezionismo, una esposizione di bambole etnografiche e in costume di Pieranna Bottino con pezzi unici di artigianato del mondo;

– In via Libarna Mercatino e hobbisti affidato al Consorzio Le Botteghe:- In piazza Bertelli la rievocazione storica nella quale l’antica Roma rivivrà grazie all’associazione Limes Vitae

con il progetto “Limes Romani XIII Legio”. Verrà allestito un vero e proprio campo romano con velario, banchi espositivi con utensili, anfore, armi e armature dell’epoca.

Inoltre, tiro con l’arco storico all’esterno del municipio, nel borgo antico un atelier a cielo aperto grazie alla presenza di pittori ed esposizioni artistiche, negozi aperti e i presepi di

“Arquator” nella Casa Gotica con laboratori creativi. Ancora: “L’Officina dei sensi” a cura di Arquator per sperimentare e giocare insieme e “Sapori e racconti”, uno speciale momento a cura del Germoglio nel cuore del borgo antico. Nell’oratorio nostra Signora Assunta una mostra fotografica a cura della confraternita. Infine, i gonfiabili per i bambini.

Nella Lea, il Grande menù a cura delle associazioni: frittate e torte salate della tradizione con l’Acli di Vocemola, polenta con sugo di salsiccia bianco dell’Arci Varinella, i Ravioli alla birra della Pro Loco Pratolungo, lo stoccafisso accomodato come una volta della Soms e la vera trippa della nostra terra della Pro Loco Arquata. Per chiudere, i dolci della Corale arquatese.