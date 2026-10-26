Si è aperto venerdì 23 ottobre il cammino dell’Arquata Volley nel campionato di 1^ Divisione Ligure (Girone B) femminile. Un esordio dal sapore agrodolce, ma che regala fiducia ed entusiasmo in vista del prosieguo della stagione: la sconfitta per 1-3 contro la quotata formazione del Cogovalle Mare lascia trasparire importanti segnali di crescita.
Nonostante il risultato finale, le ragazze dell’Arquata hanno mostrato un crescendo di prestazione e carattere set dopo set, arrendendosi soltanto di fronte a una delle compagini maggiormente accreditate per le posizioni di vertice del girone.
La cronaca del match:
- Primo set (16-25): l’inizio gara risente un po’ della tensione e dell’emozione dell’esordio. Qualche timidezza di troppo e la paura di sbagliare permettono alle ospiti, ciniche e prive di sbavature, di prendere subito il largo e chiudere agevolmente il parziale.
- Secondo set (23-25): Cambio di registro immediato. L’Arquata entra in campo con la testa e combatte punto su punto. Soltanto qualche piccola imprecisione nei momenti chiave impedisce il riaggancio, regalando il set alle avversarie per un soffio.
- Terzo set (25-23): La reazione d’orgoglio e di carattere delle padrone di casa porta i suoi frutti. Con determinazione ferrea e giocate di qualità, la squadra di casa non molla un centimetro e conquista con merito il parziale, raggiungendo per prima quota 25.
- Quarto set (19-25): L’avvio di frazione si gioca sul filo dell’equilibrio, ma alla lunga l’esperienza e la solidità della compagine avversaria fanno la differenza, permettendo al Cogovalle di mettere il punto esclamativo sul match.
I segnali emersi dal campo, secondo la società arquatese, tracciano una strada chiara: “La squadra c’è, sa lottare ed è in grado di mettere in difficoltà formazioni d’alta classifica. Con il lavoro in allenamento e la crescita dell’intesa di squadra, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare”.