L’Asl: “Cercheremo un nuovo gestore per la casa di riposo di Gavi”.

L’Asl Al si sveglia e annuncia che cercherà un nuovo gestore della Rsa di Gavi per i prossimi sei mesi con un affidamento diretto. Dopodichè si procederà con un gara per un assegnazione con una durata maggiore. L’ancora di salvezza della casa di riposo gaviese, proprietà dell’Asl, è nell’annuncio dell’azienda sanitaria provinciale arrivato nel tavolo di ieri, 3 dicembre, in prefettura ad Alessandria. Come è noto, la Codess sociale, attuale gestore, dal 1° gennaio lascerà la struttura dove vivono 35 ospiti anziani e lavorano altrettante persone. Il motivo lo spiega Stefania Gallo del sindacato Cse Sanità: “La casa di riposo, indicativamente dal 2018, è priva di CPI, la certificazione di agibilità a livello di antincendio ma, nonostante questo, chi avrebbe dovuto fare qualcosa, l’Asl Al, non ha mai fatto nulla. A gennaio 2024 i vigili del fuoco, durante un’ordinaria ispezione, hanno rilevato tale anomalia e chiesto al proprietario e gestore di risolvere tale problema ma ad oggi nulla è stato fatto. Per risolvere tale problema servirebbero ingenti ristrutturazioni per circa 200 mila euro“.

La Codess non intende gestire ancora la Rsa in queste condizioni “se non riducendo il numero di ospiti – aggiunge Gallo – unica soluzione che permetterebbe il proseguo dell’attività della casa di riposo senza certificazione antincendio”.

Al tavolo prefettizio l’Asl ha quindi annunciato il nuovo affidamento della struttura “ma riducendo il numero di ospiti dagli attuali 35 a 24. Tale soluzione che sembra l’unica possibile oltre quella della chiusura definitiva della struttura porterebbe

alla diminuzione di circa 15 unità del personale operante“, conclude Gallo.

Davanti alla Prefettura, sempre ieri, si è tenuta la manifestazione dei lavoratori della

Rsa. All’incontro ha preso parte il viceprefetto Maria Clara Callegari, i rappresentanti dell’Asl Al Orazio Barressi e Giancarlo Musso, il sindaco di Gavi, Carlo Massa, con l’assessore Carla Poggi e i rappresentanti della Codess Sociale.

Nel prossimo tavolo del 23 dicembre si saprà se le soluzioni prospettate saranno concrete e risolutive.