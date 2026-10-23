“Se RFI ha davvero ordinato la ripresa dell’attività nei cantieri, faccia rispettare il suo ordine”. Lo dichiarano i sindacalisti Paolo Conte (Fillea Cgil) e Paolo Tolu (Feneal Uil) a proposito del fermo dello scavo del tunnel del Terzo valico a Radimero (Arquata Scrivia) e Val Lemme (Voltaggio), causato, secondo il consorzio Cociv, dalla carenza di fondi per circa 3 miliardi di euro, richiesti a Rfi ma non pagati.

“A circa 10 giorni dall’avvio della cassa integrazione per 300 operai della Seli Overseas nei cantieri di Val Lemme e Radimero – sostengono Conte e Tolu -, la situazione è in stallo totale. Nonostante l’incontro a livello nazionale del 15 ottobre in cui Rfi ha dichiarato di non essere a conoscenza delle procedure di cassa integrazione e di aver “ordinato la ripresa immediata dei lavori”, ad oggi nei cantieri del Terzo Valico di Arquata e Voltaggio non si sta scavando e la situazione è ancora peggiorata perché sono arrivate nuove comunicazioni di richiesta di cassa integrazione ordinaria da parte di altre imprese che lavorano in subappalto per la Seli Overseas”. C’è infatti una richiesta di ammortizzatori sociali per 30 lavoratori della Collins e 6 dipendenti del Consorzio Vallemme.

“I lavoratori – aggiungono i sindacalisti – sono a casa con lo stipendio ridotto e le imprese subappaltatrici non ci risulta che abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di ripresa dei lavori. Questa è la conferma che il contenzioso tra Cociv e Rfi continua ad avere ripercussioni sulle maestranze , chiediamo alle istituzioni di intervenire per sbloccare al più presto questa situazione. Questa situazione non è accettabile. Basta alibi: se RFI ha davvero ordinato la ripresa, faccia rispettare il suo ordine.

I lavoratori hanno sempre dato il loro contributo lavorando a turni alternati H 24 e 7 giorni su 7 per finire il prima possibile questa opera strategica per il paese e non possono continuare a pagare loro il prezzo più grosso”.

Webuild, titolare del consorzio Cociv, dopo settimane di silenzio, ieri ha diffuso un comunicato con il quale precisa che “la situazione non dipende da mancanze del consorzio Cociv, ma da crediti scaduti e da varianti non istruite dalla committenza: da parte di RFI restano dunque da pagare lavori già eseguiti e fatture scadute”. Al contrario, Rfi sostiene che sia stato tutto pagato. “Il Ministro Salvini – aggiunge Webuild – ha recentemente indicato una carenza di stanziamenti di oltre 20 miliardi per completare le opere pubbliche avviate e di circa 8 urgenti per non fermare i lavori. È in questo quadro che si colloca la situazione del Terzo Valico, così come altri cantieri in Italia”.