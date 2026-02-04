Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria ha disposto un servizio coordinato a largo raggio sul territorio della Compagnia di Novi Ligure per contrastare il fenomeno della ludopatia. L’operazione si è svolta durante l’ultimo fine settimana e ha visto l’impiego operativo delle Stazioni di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia e Cassano Spinola. L’obiettivo primario è stato la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, unitamente alla verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro sommerso. Le pattuglie hanno operato in stretta sinergia con il personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Alessandria, permettendo ai Carabinieri di effettuare accertamenti mirati sulla regolarità delle licenze e sul rispetto della normativa vigente in materia di gioco lecito.

L’attività ispettiva si è concentrata su sette esercizi pubblici dotati di sale slot e aree dedicate alle scommesse, con verifiche sul corretto funzionamento degli apparecchi elettronici e sulla presenza delle informative obbligatorie sui rischi derivanti dalla dipendenza.

In una sala slot novese, i Carabinieri hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni relative alla sicurezza del personale, con conseguente segnalazione del titolare agli organi competenti.

Proseguendo nelle verifiche, i Carabinieri hanno accertato in un altro esercizio la violazione della normativa sulla prevenzione degli incendi. Il locale è risultato privo degli standard minimi di protezione, determinando un rischio concreto per l’incolumità degli avventori e dei lavoratori. Anche in questo caso, è scattata la segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’adozione dei provvedimenti amministrativi e sanzionatori necessari.

La presenza delle pattuglie nei pressi di questi centri ha funto da deterrente contro la microcriminalità e ha assicurato il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla legge regionale. L’integrazione tra le competenze amministrative dei funzionari doganali e la capacità operativa dei Carabinieri ha consentito una mappatura precisa delle criticità.