Dal 14 ottobre la strada provinciale 158 resterà chiusa per due mesi a Novi Ligure, presso il tiro a segno. La Provincia deve sistemare il ponticello sul rio Torto, ridotto a una sola corsia da tempo per via di un cedimento che, secondo quanto spiegato dai tecnici di palazzo Ghilini al sindaco di Tassarolo, Claudio Pernumian, rischia di aggravarsi. Impossibile pensare a un senso unico alternato o alla costruzione di un guado provvisorio, per gli abitanti di Tassatolo e delle aziende del Gavi Doc in Lomellina saranno due mesi di disagi: a oggi dovranno arrivare a Pasturana o Gavi per raggiungere Novi Ligure. Lo stesso per il trasporto pubblico, compreso quello scolastico. Il Comune di Tassarolo sta valutando con l’amministrazione novese l’uso di strada Sparviera a senso unico. La scorsa primavera la strada della Lomellina era rimasta chiusa per la sistemazione delle due frane cadute a monte di Gavi. la riapertura era avvenuta a giugno, in largo anticipo rispetto alle previsioni.