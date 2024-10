La commissione Lavori pubblici del Comune di Serravalle Scrivia lunedì valuterà per la prima volta una bozza di accordo tra Serravalle Outlet Mall, società proprietaria dell’Outlet, Rfi, Regione e Comune sulla costruzione di una fermata ferroviaria presso il maxi centro commerciale, lungo la linea Torino-Genova, scelta motivata dal grande numero di visitatori e dalla presenza di migliaia di dipendenti anche del Retail Park. A finanziare la progettazione sarebbe Serravalle Outlet Mall. Dal Comune precisano che si è ancora in una fase di studio e che quindi non c’è nulla di certo per questa operazione ma è d’obbligo chiedersi che fine farà la stazione ferroviaria di Serravalle, da tempo ormai in abbandono, senza personale delle Ferrovie e quindi, come è capitato di recente, piena di rifiuti. Il nuovo scalo si troverebbe infatti a circa 2,5 chilometri dal paese e quindi non facilmente raggiungibile salvo l’organizzazione di un servizio apposito. Il consigliere di minoranza Marcello Bocca ha presentato un’interrogazione al Comune per avere chiarimenti, ricordando che un anno fa, rispondendo a un suo quesito sullo stesso argomento, il sindaco Luca Biagioni aveva in sostanza negato l’ipotesi di uno scalo presso l’Outlet. Lunedì arriveranno, si spera, i necessari chiarimenti.