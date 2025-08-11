Strada della Lomellina senza pace. La provinciale è chiusa nel Comune di Novi Ligure da marzo e lo resterà chissà per quanto altro tempo poiché la Provincia è senza soldi. Servono appena 300mila euro che palazzo Ghilini non ha.

Ora sempre la Provincia ha istituito lungo la stessa strada il senso unico alternato regolato da movieri o da semafori lungo dal km 7 al km con limitazione della velocità a 30 km/h per permettere lavori legati alla posa delle fibre ottiche. L’ordinanza resterà in vigore dal 18 agosto al 31 ottobre dalle 8,30 alle 18,30 escluso i giorni festivi.