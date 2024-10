Poste chiuse: il Comune porta gli anziani a Vignole Borbera

Organizzato un trasporto per gli over 65 insieme all'Auser "Insieme per Serravalle" a novembre e dicembre.

Gli anziani soli potranno raggiungere l’ufficio postale di Vignole Borbera grazie al trasporto organizzato dal Comune insieme all’Auser “Insieme per Serravalle”. Succede a Serravalle Scrivia dopo che, dal 4 ottobre, lo sportello del paese è stato chiuso e così resterà fino al 31 dicembre prossimo. Poste Italiane deve infatti eseguire lavori nei locali di via Brodolini e ha indicato nell’ufficio vignolese il luogo dove ritirare la pensione e la posta in giacenza. Un problema per chi à difficoltà a muoversi autonomamente. Sulla prolungata chiusura della Posta il consigliere comunale di opposizione Marcello Bocca (gruppo RipartiAmo Serravalle) ha presentato un’interpellanza con la quale ricorda il “notevole disagio che tale situazione ingenera nei cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più sensibili” e chiede se l’amministrazione comunale sia stata informata della chiusura da Poste Italiane e cosa intende fare per ridurre il disagio per la cittadinanza. La risposta arriverà nel prossimo Consiglio comunale ma intanto il Comune ha organizzato il trasporto, riservato, come si diceva, agli over 65 soli, con difficoltà motorie e privi di accompagnamento familiare. Il servizio e sarà attivo dal 2 al 7 novembre e dal 2 al 7 dicembre, con partenza da piazza Carducci. Necessaria la prenotazione allo 0143-609446.