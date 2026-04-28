Lutto a Cantalupo Ligure: addio al vice sindaco Enrico Quaglia

La Val Borbera piange la scomparsa di Enrico Quaglia, vice sindaco di Cantalupo Ligure, spentosi la notte scorsa presso l’ospedale di Novi Ligure. Quaglia, figura stimata e profondamente legata al territorio, si è arreso a una terribile malattia contro la quale combatteva con coraggio da oltre un anno. Enrico Quaglia era un volto noto non solo per il suo impegno amministrativo, intrapreso con passione dopo il pensionamento, ma anche per una lunga e brillante carriera professionale. Aveva mosso i primi passi nell’azienda di autotrasporti di famiglia. Successivamente, aveva ricoperto il ruolo di funzionario presso l’ufficio di Novi Ligure della Transider. Nonostante fosse cresciuto a Novi, il richiamo delle radici lo aveva riportato a vivere a Pertuso. Qui, mosso da un amore profondo per il paese d’origine dei suoi avi, aveva scelto di mettersi al servizio della comunità nella giunta guidata dal sindaco e caro amico Pierluigi Debenedetti. Il suo legame con Novi Ligure non si era mai reciso. Quaglia era infatti un membro storico del locale Lions Club, di cui faceva parte da decenni. L’ultimo anno è stato segnato da una dura sfida per la salute. Assistito con dedizione dai cugini Enrico e Maura, Quaglia sembrava aver superato la fase più acuta del male, che purtroppo si è ripresentato in forma aggressiva nell’ultimo mese. Nonostante un ulteriore intervento chirurgico subito lo scorso lunedì 20 aprile, le complicazioni hanno portato al decesso nella notte, ponendo fine alle sue sofferenze. La comunità si stringerà attorno alla famiglia e all’amministrazione comunale per l’estremo saluto. Mercoledì 29 aprile, alle 20.30, si svolgerà il Rosario nella chiesa parrocchiale di Cantalupo Ligure. Il funerale sarà celebrato nella medesima parrocchia giovedì alle 15.00. Al termine della funzione, la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia presso il cimitero locale, nel cuore di quella terra che Enrico ha servito e amato fino all’ultimo.