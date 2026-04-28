Alessandro Petacchi “accende” il Festival della letteratura sportiva

La febbre rosa sale e Novi Ligure accoglierà la carovana del Giro d’Italia con un evento culturale di alto profilo. Dal 7 al 17 maggio debutta infatti l’edizione zero del Festival della letteratura sportiva, una rassegna curata dal giornalista Luca Lovelli che esplorerà l’anima del ciclismo attraverso le pagine dei libri e le voci dei suoi protagonisti. La notizia che sta facendo entusiasmare gli appassionati è la conferma di un ospite d’eccezione: Alessandro Petacchi. Lo sprinter spezzino, capace di collezionare ben 22 tappe al Giro d’Italia e di imporsi nelle volate più prestigiose del mondo, sarà il cuore pulsante del talk show previsto per il pomeriggio di sabato 16 maggio. Un’occasione rarissima per ascoltare dal vivo i segreti delle volate che hanno segnato un’epoca.

Il festival si aprirà ufficialmente giovedì 7 maggio alle 18.00 nella Biblioteca Civica di via Marconi. Luca Gregorio e Pietro Pisaneschi presenteranno “Odiarsi un po’”, un’analisi lucida sulle storiche rivalità del pedale, dai duelli Merckx-Gimondi fino allo scontro moderno tra Pogačar e Vingegaard. Sabato 16 maggio l’azione si sposta in Piazza Dellepiane. La mattinata dalle 11.00 sarà dedicata al mito di Fausto Coppi con la presentazione della biografia “La Dama Bianca – Giulia Occhini”. Gli autori Gabriele Moroni e Franca Porciani ripercorreranno la storia d’amore che scandalizzò l’Italia, arricchita da lettere private e foto d’epoca. Il clou dell’evento scatterà nel pomeriggio alle16.00 con il talk show “I Campioni”. Oltre a Petacchi, sul palco saliranno: Valentina Scandolara: ex campionessa oggi ai vertici del World Cycling Centre UCI e Vittorio Podestà: leggenda della handbike e simbolo di resilienza paralimpica. La kermesse si chiuderà domenica 17 maggio alle 11.00 con Alessandro Vanotti. Lo storico gregario di Vincenzo Nibali presenterà il suo libro “Gregario”, offrendo il punto di vista di chi, con fatica e lealtà, ha costruito i successi dei più grandi campioni nelle corse a tappe.

L’intera manifestazione è inserita nel palinsesto di “Aspettando il Giro”, resa possibile dal sostegno di Gruppo Acos e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’evento sportivo principale, l’arrivo della tappa, vede invece il contributo di Regione Piemonte e dell’azienda dolciaria Novi Elah Dufour.

(Foto Facebook Alessandro Petacchi)