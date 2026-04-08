Dopo il successo riscosso lo scorso anno con “Ferite a morte”, il collettivo teatrale Le Scarpe Rosse torna in scena a Novi Ligure con un nuovo lavoro: “Mafie, vite e scelte al femminile”. La performance è in programma il 10 aprile 2026, alle 21, al Teatro Giacometti di Novi Ligure, con ingresso libero e senza prenotazione. Lo spettacolo è frutto di un intenso lavoro collettivo, in cui testi e drammaturgia sono stati costruiti insieme dalle interpreti, a partire da storie reali e testimonianze che raccontano i diversi volti della mafia e dell’antimafia. Questo processo creativo condiviso restituisce un racconto corale, intenso e necessario. Il nucleo della rappresentazione ruota attorno alla dualità della figura femminile nel contesto mafioso: donne vittime, donne resistenti e donne che hanno scelto di opporsi. Le loro storie, da Felicia Impastato a Rita Atria, da Lea Garofalo a Saveria Gandolfi, insieme a molte altre figure, diventano voci vive sulla scena. Un percorso che intreccia dolore, coraggio e consapevolezza, mettendo in luce la forza femminile nel trasformare esperienze personali in coscienza civile. L’appuntamento è particolarmente significativo in un momento storico in cui il tema delle mafie, pur meno presente nel dibattito pubblico, continua a essere profondamente attuale, come dimostrano i sempre più evidenti segnali giudiziari del radicamento delle mafie nel nostro territorio. Per questo motivo, ribadiscono le promotrici, è fondamentale continuare a raccontare, testimoniare e tenere alta l’attenzione. Ad accompagnare la rappresentazione sarà il gruppo semiacustico L’Uvadimau, che contribuirà a costruire un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

L’iniziativa è proposta in collaborazione con Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie, a breve distanza dalle celebrazioni per la XXXI Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con il sostegno di diverse realtà istituzionali e associative del territorio, tra cui il Comune di Novi Ligure, il sistema bibliotecario, la Consulta per le Pari Opportunità. Si tratta di un appuntamento che unisce teatro, impegno civile e memoria, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione profonda e partecipata.