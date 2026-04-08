Nella fortezza simbolo di Gavi da luglio visitabile anche l’Alto Forte

Grazie ai lavori in corso da febbraio nel Forte di Gavi, sarà possibile visitare anche l’Alto Forte, la parte della fortezza finora rimasta chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

Nello storico edificio entro giugno termineranno gli interventi finanziati interamente dal Pnrr per 538 mila euro, che la Direzione regionale dei musei del Piemonte ha affidato all’impresa Salvatore Ronga di Torino. Prevista una nuova biglietteria all’ingresso, spazi museali nuovi e l’installazione di barriere che permetteranno di aprire al pubblico aree finora chiuse, proprio come l’Alto Forte, nucleo originario dell’edificio dove si trovava l’antico castello trasformato in fortezza dalla Repubblica di Genova esattamente 400 anni fa.

Nel recente incontro organizzato dagli Amici del Forte e di Gavi nel teatro “Lavagnino” a Gavi, il direttore del Forte, Riccardo Vitale, ha spiegato che l’11 luglio è in programma la riapertura al pubblico della struttura, chiusa da febbraio proprio per via degli undici lotti di lavori. “Saranno creati nuovi spazi museali – ha aggiunto – nel cortile e verranno riqualificati quelli già adibiti a museo. Sarà utilizzata l’intelligenza artificiale. Previsto anche una sala dedicata alla didattica per i bambini delle scuole, con 25 posti“.