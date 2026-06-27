Maltrattava i genitori: i carabinieri di Tortona arrestano un minorenne

I Carabinieri della Stazione di Tortona hanno arrestato un minorenne ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi.
I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta al 112 da parte degli stessi genitori: il figlio, in preda a uno scatto d’ira nel corso dell’ennesima lite, li aveva colpiti con ripetuti pugni, sferrando calci contro porte e suppellettili.
I coniugi, accolti all’interno della “Stanza tutta per sé” della Compagnia, hanno trovato la forza di raccontare di essere da tempo vittime di reiterati episodi di violenza, consistenti in minacce e, in alcune circostanze, in aggressioni fisiche da parte del figlio.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile che ha coordinato le attività, il minore è stato successivamente accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino. Per lui, atteso che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, vige attualmente la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, come ribadito in sede di formale nulla osta alla diffusione della notizia da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.