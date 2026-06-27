Il Piccolo Teatro Solidale riparte nel segno della memoria

La grande stagione del teatro all’aperto si tinge di memoria storica e impegno civile. Lunedì 29 giugno, alle 19.30, la rassegna “Piccolo Teatro Solidale” ideata dalla Soms di Novi Ligure, fa il suo atteso ritorno in versione estiva, offrendo al pubblico una serata che unisce l’alta prosa alla riflessione sociale. Sul palcoscenico di via Cavanna, salirà l’opera “106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista”, un’intensa produzione firmata da Quizzy Teatro e scritta dalla penna di Sergio Angelo Notti, pensata per rendere omaggio alla figura del deputato socialista Giacomo Matteotti. Il titolo, fortemente simbolico, evoca direttamente i 106 interventi che Matteotti tenne con fermezza alla Camera dei Deputati prima di essere barbaramente assassinato dal regime fascista. Lo spettacolo sceglie tuttavia una prospettiva intima e inedita per raccontare la Storia: la narrazione si snoda attraverso gli occhi e il cuore della moglie, Velia Titta, esplorando non solo il coraggio politico del deputato, ma anche i risvolti più profondi e dolorosi della sua vita privata. L’interpretazione è affidata a due soli attori, chiamati a reggere il peso di un contrasto drammatico assoluto. Monica Massone veste i panni di Velia Titta, rievocando la figura del marito con estrema delicatezza, concentrandosi sulla quotidianità familiare, sull’umanità del politico e sull’incrollabile sostegno offerto durante gli anni delle persecuzioni. A contrasto, Gianni Masella dà voce e corpo alla parte più oscura della vicenda, interpretando “Gli Antagonisti”: un camaleontico doppio ruolo che lo vedrà impersonare sia il mandante del delitto, Benito Mussolini, sia l’esecutore materiale, il sicario Amerigo Dumini.

L’evento sarà anticipato, alle 19.30, da un aperi-cena solidale di autofinanziamento. Si tratterà di un momento di condivisione e convivialità alla presenza degli stessi attori della compagnia, un’occasione di dialogo accessibile esclusivamente su prenotazione. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare l’importanza strategica di questo momento conviviale. I proventi dell’aperi-cena saranno infatti interamente devoluti al sostentamento della Società di Mutuo Soccorso, una realtà fondamentale per il territorio che, attraverso queste iniziative, riesce a garantire la continuità dei propri servizi socio-culturali. L’obiettivo dichiarato resta quello di diffondere la cultura e l’amore per il bello in ogni sua espressione, rendendo l’arte un bene accessibile, etico e partecipato.

Info e prenotazioni: [email protected].