Un acceso alterco scoppiato all’esterno di un esercizio pubblico ha richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per evitare gravi conseguenze. I Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba sono intervenuti per sedare una violenta lite verbale che rischiava di tramutarsi in una vera e propria aggressione fisica tra gli clienti del locale, frequentato soprattutto da anziani della zona. All’origine della contesa, il comportamento reiterato del conducente di una bici elettrica, solito transitare sul marciapiede adiacente al dehors del bar per evitare i pericoli della strada ordinaria, finendo però per disturbare la quiete pubblica e ostacolare il lavoro del personale sotto la pergola del locale. L’ennesimo passaggio del mezzo ha scatenato la reazione dei presenti, originando una discussione che ha coinvolto anche i gestori dell’attività. Dopo uno scambio di pesanti minacce, l’uomo si è temporaneamente allontanato per poi fare ritorno sul posto armato di un martello, con il chiaro intento di rivalersi per le accuse ricevute. Una pattuglia dei Carabinieri, allertata dai testimoni, è giunta sul posto e l’uomo è stato bloccato, disarmato e condotto in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.