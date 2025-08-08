Quattro eventi in tre giorni al Marcarolo film Festival, in programma venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto tra Gavi, Bosio e Capanne di Marcarolo. Si tratta della manifestazione di cinema nella natura dedicata a tematiche ambientali e socio-antropologiche, organizzato dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

La grande novità dell’edizione 2025 è l’attivazione di una interessante collaborazione con il Festival CinemAmbiente di Torino, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema.

La manifestazione rientra inoltre nelle giornate di valorizzazione del Ministero della Cultura per la prima data del 15 di agosto al Forte di Gavi.

Il programma del Marcarolo Film Festival 2025 prevede:

venerdì 15 agosto, alle 20,30, al Forte di Gavi, proiezione di COMMON GROUND di Josh e Rebecca Tickell, documentario, vincitore del Premio SlowFood del Festival CinemAmbiente 2024, sul rapporto tra cibo e ambiente e i temi dell’alimentazione sostenibile e dei consumi alimentari consapevoli. Intervento di Slow Food Condotta del Gavi e dell’Ovada;

sabato 16 agosto presso la sede delle Aree Protette Appennino Piemontese a Bosio,

TRA LE CASE ABBANDONATE, documentario di Paolo Rossi e Nicola Rebora

ambientato nei vecchi borghi fantasma dell’Appennino delle Quattro Province. Inoltre, mostra fotografica “IL GATTO SELVATICO” e proiezione di immagini inedite di gatti selvatici. Saranno presenti gli autori;

domenica 17 agosto 15 all’Ecomuseo di Cascina Moglioni – Capanne di Marcarolo,

I CUSTODI DEL TEMPO di Alessandro Ghiggi e Antonio Scatassi.

Presentazione fotografica “Alberi Vetusti” e videoricerca relative al progetto di censimento e documentazione degli alberi vetusti del nostro Appennino e aree limitrofe.

– Saranno presenti gli autori. La proiezione sarà preceduta alle 9.30 con ritrovo all’Ecomuseo di Cascina Moglioni dall’escursione “La sapienza degli alberi. Significato e importanza degli ecosistemi boschivi”.

SUI SENTIERI DEL LUPO, video ricerca di Alessandro Migone e Simonetta Venturini dedicata al monitoraggio del lupo (Canis lupus italicus) sull’Appennino ligure, attraverso metodi non invasivi come il fototrappolaggio.

Saranno presenti gli autori. All’Ecomuseo, per tutta la giornata, sarà visitabile la Mostra fotografica nelle sale dell’Ecomuseo “Ritratti in fiera” di Marco Tiso

L’organizzazione ha coinvolto anche i Comuni di Gavi e di Bosio, la Rete Ecomusei del Piemonte, FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) Delegazione di Novi Ligure con il Gruppo Sette Castelli dal Tobbio all’Orba e Slow Food con la Condotta del Gavi e dell’Ovada.

Ha ricevuto inoltre il contributo contributo della Fondazione CRT per il Bando “Immagini e Prospettive” 2024.