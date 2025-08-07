Week-end nelle Terre del Giarolo

Cabella festeggia San Lorenzo

A Cabella Ligure, la festa di San Lorenzo, patrono del paese valborberino, è cosa molto sentita: ben tre giorni sono dedicati al Santo delle stelle cadenti. Si inizia venerdì 8 agosto alle 21 nella chiesa parrocchiale con il “Recital di San Lorenzo”, realizzato in occasione del 35° anniversario dalla fondazione della Corale Alta Val Borbera. Il giorno successivo, sabato 9 agosto è giornata prettamente ludica. Dalle 19 al Palavittoria “Sagra dello gnocco fritto”, il classico gnocco servito con formaggi e salumi locali, accompagnati dalla musica. Alle23 gli immancabili fuochi d’artificio, tanto apprezzati dagli animali domestici, ma particolarmente da quelli selvatici. Ed eccoci a domenica 10 agosto, giorno canonico dedicato al Patrono San Lorenzo. Alle 17 Santa messa nella chiesa a lui dedicata, segue la processione accompagnata dalla banda musicale. Dalle 20, cena autogestita sotto le piante e, dalle 21.30 serata in musica con djSet disco dance.

I cortili di Cosola

Restando nel comprensorio comunale di Cabella Ligure, la frazione Aie di Cosola propone per sabato 9 agosto la “Festa dei cortili”, in pratica una cena itinerante di cortile in cortile dall’antipasto al dolce, sempre accompagnati dalla musica.

A Vignole Steet food piemonetese

Sabato 9 agosto a Vignole Borbera, appuntamento dedicato ai golosi. Dalle 19, torna Megalo, il mercato enogastronomico locale che propone le eccellenze del territorio in un percorso di degustazione con ravioli, farinata, gnocco fritto, alici fritte, salumi e formaggi, arrosticini di angus piemontese, dolci e gelati artigianali, accompagnati dai vini dei Colli Tortonesi e delle Terre di Libarna, ma anche birra artigianale. La serata avrà come colonna sonora la musica dal vivo dei Torgada.

Boschi e parole

Nell’ambito del Sarvego Festival, dedicato ai più piccoli, sabato 9 agosto alle 16. A Rocchetta Ligure “La foresta che cresce”, lettura e laboratorio di e con Andrea Valente. Sedici storie che attraversano epoche e luoghi per altrettanti alberi sparsi in diverse parti del mondo, simboli di pace e di lotta per la giustizia, testimoni e preziosi compagni di artisti e avventurieri. Uno di loro sarà presente!

La ricetta segreta di Caldirola

La pro loco di Caldirola propone sabato 9 agosto dalle 19.30, la “Festa del Brö ‘d Carvo’, tradotto significa brodo di carnevale ed è una zuppa che a Caldirola cucinano fin dall’800, veniva preparata davanti alla chiesa nel periodo di Carnevale ma nel corso degli anni il luogo di preparazione è più volte cambiato. Ogni famiglia donava parte degli ingredienti necessari ma la ricetta è sempre stata rigorosamente segreta e custodita di volta in volta da alcuni depositari (oggi ne sono rimasti due). Dalla fine degli anni Novanta il Brö ‘d Carvò viene cucinato il secondo sabato di agosto durante la cena itinerante organizzata per la festa del paese, in uno dei vicoli del centro storico. Un piatto legato indissolubilmente al territorio cucinato rigorosamente una sola volta l’anno. Al termine della cena, intorno alle 21.30 cocktail party in piazzetta accompagnato dalla musica selezionata dal dj Andrea Cappelletti. Ricordiamo inoltre che, dalle 16 alle 18 sarà visibile la mostra “Visioni d’Appennino”, del pittore Gian Carlo Toccalino (Carlon); dalle 18 “Voltinfiera”, ritratti fotografici a cura di Fotorikordi e dalle 19 musica con la Bandarotta fraudolenta.

Dipingere a Fabbrica Curone

L’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia organizza domenica 10 agosto dalle 15 alle17, un laboratorio di pittura e fotografia en plein air con il tema “Dipingere l’Alta Valle”, un momento di condivisione per cogliere, attraverso le arti visive, il fascino dei paesaggi naturali con i suoi monti e le sue valli e, degli antichi borghi incrocio delle vie del sale. Il ritrovo è previsto alle 14.30 nella piazza della chiesa di Montecapraro, nel comune di Fabbrica Curone. La manifestazione è aperta a chiunque voglia parteciparvi. L’associazione fornirà gratuitamente il materiale necessario. Al termine sarà offerta una merenda. Per Info:347 4109278