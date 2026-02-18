Le Aree protette dell’Appennino Piemontese verseranno un contributo di 8mila euro all’associazione Hiroshima Mon Amour di Torino per l’organizzazione dello spettacolo “Cinque sfumature di Sapiens”, in programma a luglio all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo (Bosio), protagonista il geologo e divulgatore Mario Tozzi, evento inserito nel calendario dell’Attraverso festival. Lo prevede l’accordo stipulato tra l’ente e l’associazione il 26 gennaio, dopo l’ok del presidente delle Aree protette, Paolo Caviglia, che il 13 gennaio “manifestava interesse per la qualità del progetto e la disponibilità a collaborare con i proponenti per la realizzazione degli eventi culturali”.

La decisione del presidente delle Aree protette, Paolo Caviglia, era stata contestata prima dell’approvazione dell’intesa con Hiroshima Mon Amour e del successivo stanziamento della somma. Nell’ultima seduta del Consiglio dell’ente, a Bosio, il vicepresidente Gianni Repetto ha sottolineato come “la decisione presa da Caviglia non sia stata discussa” e ha parlato di “spesa aberrante. Tozzi lo si può guardare in tv, con 8mila euro si potrebbero fare molte altre cose, chiamando giovani artisti locali senza rivolgersi a questi personaggi che nulla hanno a che fare con il nostro territorio. Oltretutto, l’ente ha pochi soldi, non è corretto spenderli in questo modo“.

Caviglia, scusandosi per non aver condiviso la sua decisione, ha spiegato di non essersela sentita di interrompere la collaborazione con Hiroshima Mon Amour per un evento che si svolge sul territorio ormai da undici anni. “Ritengo però – ha detto – che un personaggio come Tozzi sia un richiamo per il nostro ente. C’è anche un risparmio di mille euro rispetto allo spettacolo di Pennacchi dello scorso anno“.

Oltre al contributo, è stato ricordato durante il Consiglio, gli organizzatori faranno pagare il biglietto di ingresso al costo di 15 euro.