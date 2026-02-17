Durante un servizio di perlustrazione, una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Tortona ha notato due individui sospetti nei pressi della stazione ferroviaria. I due, già conosciuti per precedenti specifici, hanno mostrato un atteggiamento circospetto, che ha spinto la pattuglia a eseguire un controllo approfondito.

Nel corso della perquisizione, uno dei due è risultato in possesso di trenta grammi di hashish, mentre l’altro si è dato alla fuga, sbarazzandosi di un involucro contenente un mix di cocaina e hashish già suddiviso in dosi per lo spaccio.

Le operazioni sono proseguite presso l’abitazione dell’uomo fermato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore e significativo quantitativo di hashish, anch’esso frazionato e pronto per il mercato illegale.

L’operazione ha portato al sequestro di oltre due etti di stupefacenti, all’arresto del pusher fermato e alla denuncia in stato di libertà del complice per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria, in sede di rito direttissimo, ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

ARTICOLI CORRELATIArticoli dello stesso autore