Durante un servizio di perlustrazione, una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Tortona ha notato due individui sospetti nei pressi della stazione ferroviaria. I due, già conosciuti per precedenti specifici, hanno mostrato un atteggiamento circospetto, che ha spinto la pattuglia a eseguire un controllo approfondito.

Nel corso della perquisizione, uno dei due è risultato in possesso di trenta grammi di hashish, mentre l’altro si è dato alla fuga, sbarazzandosi di un involucro contenente un mix di cocaina e hashish già suddiviso in dosi per lo spaccio.

Le operazioni sono proseguite presso l’abitazione dell’uomo fermato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore e significativo quantitativo di hashish, anch’esso frazionato e pronto per il mercato illegale.

L’operazione ha portato al sequestro di oltre due etti di stupefacenti, all’arresto del pusher fermato e alla denuncia in stato di libertà del complice per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria, in sede di rito direttissimo, ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma.