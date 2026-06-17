Circonvallazione e turismo: sono gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Gavi, illustrati nella prima seduta del Consiglio comunale dal sindaco Carlo Massa.

L’assemblea ha votato all’unanimità le linee di mandato dei prossimi cinque anni. La circonvallazione deve essere progettata: dallo Stato sono arrivati 5 milioni di euro per questa fase e la Provincia deve incaricare un tecnico per questo compito, primo passo per la richiesta del fondi per realizzare l’opera. Massa ha parlato, a proposito del programma, di una Gavi “più verde e attenta all’ambiente, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e alla protezione dal dissesto idrogeologico, oltre al sostegno alle famiglie e agli anziani e al commercio”. Infine, il riferimento al turismo, che in questi cinque anni è cresciuto secondo i dati di Alexala.

Il Consiglio ha anche approvato la prima variazione al bilancio: 135 mila euro sono destinati ai nuovi loculi per il cimitero di Rovereto, 22mila per la strada di Piona e 12 mila euro per incaricare un ingegnere che dovrà progettare l’adeguamento delle tribune dello stadio Pedemonte alla norme di sicurezza. Stanziati anche i fondi per la variante al piano regolatore prevista per l’ascensore del Forte.

Infine, ok alla modifica dello statuto comunale: sarà possibile eleggere il presidente del Consiglio comunale.