“Ci scusiamo pubblicamente”. Gli agenti della polizia locale del Comune di Gavi intervengono dopo le loro dichiarazioni sulla gestione del mercato settimanale della domenica (https://www.giornale7.it/la-polizia-locale-contro-il-comune-la-domenica-lavoriamo-gratis-mercato-settimanale-senza-regole/).

Emanuele Martorana e Chiara Cruciani dicono: “Dopo un’attenta riflessione e un proficuo dialogo avuto con l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Carlo Massa ci scusiamo pubblicamente per i gravi toni utilizzati, che sono stati spiacevoli e che si sono prestati a facile fraintendimento, per aver trattato altresì di problematiche legate ad anni passati che esulano la responsabilità dell’amministrazione comunale in carica. Si sottolinea altresì lo spirito di collaborazione, che oltretutto c’è sempre stato, da parte dell’organo politico, anche nel contribuire in maniera fattiva alla creazione di un ambiente di lavoro positivo e produttivo”. Gli agenti citano poi un incontro avuto con il sindaco “al fine di poter risolvere in modo definitivo questo problema, che sta a cuore tanto all’amministrazione quanto alla Polizia locale e per ridare a Gavi un mercato degno di questo Comune“.

Il sindacato Csa, ai quali Martorana e Cruciani si sono affidati, ricorda che è aperto un tavolo di confronto con il Comune : “Confermiamo la disponibilità a trovare una soluzione fra le parti“.