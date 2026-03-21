La travolgente energia del Gospel “Sister Act”

Un inno alla gioia, alla forza dell’amicizia e al potere della musica: l’irresistibile commedia musicale “Sister Act” è pronta a infiammare il palco del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, grazie all’energia contagiosa della Compagnia Teatrale La Bisarca. L’appuntamento imperdibile è fissato per sabato 28 marzo, alle 21.00. Il musical, tratto dall’omonimo film cult con Whoopi Goldberg, coinvolgerà il pubblico a ritmo di travolgente gospel, risate e colpi di scena. La trama ruota attorno a Deloris Van Cartier, talentuosa ma problematica cantante di nightclub che, per nascondersi dal suo passato, trova rifugio in un convento. Qui, con il suo spirito irriverente e la sua voce prorompente, stravolge la tranquilla vita monastica, trasformando un coro disastroso in un’autentica esplosione di energia gospel. Lo spettacolo è una produzione su licenza ufficiale di Music Theatre International (MTI) e Compagnia della Rancia. È affidato all’esperienza della Compagnia La Bisarca di Novi Ligure, che nella stagione 2025/26 festeggia i suoi 20 anni di attività teatrale. La compagnia, già nota per portare in scena questo celebre musical, ha dimostrato un forte legame con il territorio e una sensibilità verso il sociale, avendo in precedenza destinato parte degli incassi ad attività benefiche come l’acquisto di mezzi di soccorso per la Croce Rossa.

Il successo di “Sister Act” affonda le radici in un team creativo stellare. Il libretto è curato dai testi brillanti di Cheri e Bill Steinkellner, con il contributo di Douglas Carter Beane. Le musiche travolgenti sono firmate dal pluripremiato premio Oscar Alan Menken, mente geniale dietro i grandi classici Disney come “La Bella e la Bestia” e “Aladdin”. I testi delle canzoni, che aggiungono un tocco di ironia e profondità, sono opera dell’acuto Glenn Slater. A guidare l’allestimento è la regia di Enrico Corte, affiancato dalla direzione musicale di Giulia Ferrari e Carlotta Pagetto e dalla direzione coreografica di Eleonora Battino. Le scenografie e i costumi sono firmati da Francesca Mazzarello e Maddalena Gastaldi. Il ricco cast include, tra gli altri, Giulia Ferrari, Carlotta Pagetto, Enrico Corte, Leonardo Pagella, Davide Guerra, e Alessandro Guerci.

La serata è resa possibile grazie al contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cral. Per Info: [email protected] – 347 73 60 627 (negli orari di apertura).