C’è un’offerta per la gestione di Cascina Merigo, a Capanne di Marcarolo. Al contrario del precedente, il secondo bando pubblicato dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese e scaduto il 22 luglio ha ricevuto una proposta.

Anche stavolta, fanno sapere da Bosio, “vi sono state molte richieste di informazioni, sintomo di attenzione e interesse verso uno dei complessi agricoli simbolo di Capanne di Marcarolo, ma che si sono formalizzate in minima parte nei sopralluoghi previsti dalla procedura. La preoccupazione che anche questo bando potesse andare deserto è rimasta accesa nell’animo dell’Amministrazione sino al termine, soprattutto quando, negli ultimi giorni, diversi potenziali interessati hanno dichiarato la loro rinuncia a partecipare. Con sollievo, alla scadenza, un’offerta è stata presentata”.

Ora le Aree protette e la Regione Piemonte, proprietaria dei beni messi a bando, stanno valutando la domanda ricevuta e collaborano “per provare a scrivere un nuovo futuro al complesso di cascina Merigo”, situata all’interno del Parco Capanne di Marcarolo.