Arrestato dai Carabinieri di Tortona il 50enne ritenuto responsabile di una rapina all’interno di un grande centro commerciale della città.

L’uomo prelevava della merce dagli scaffali del supermercato, la nascondeva nello zaino e tentava di superare le casse senza saldare il conto. Il cassiere tentava di fermarlo, ma il malvivente lo strattonava e gli sferrava un pugno al volto per fuggire. Il personale di vigilanza bloccava il rapinatore fino all’arrivo dei carabinieri. La refurtiva, dal valore di circa 350 euro, veniva interamente recuperata e l’arrestato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Alessandria.