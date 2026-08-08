Il Comune di Mornese chiede il sostegno della popolazione per evitare nuove riaccensioni dell’incendio nella pineta partito domenica, arrivato a ridosso delle case e domato mercoledì dopo l’intervento dei canadair accanto al lavoro di circa 100 tra vigili del fuoco, personale Aib e volontari. Ieri, 7 agosto, il fuoco era ripreso vicino al vecchio fronte di incendio a causa di una quercia colpita da un fulmine. In serata, anche il nuovo focolaio è stato spento grazie all’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e volontari A.I.B., presenti a Mornese ormai da cinque giorni e aiutati dalla popolazione per quanto riguarda cibo e acqua.

In questi giorni si procederà con la bonifica dell’incendio nella pineta. L’Aib provinciale avverte: “La situazione può cambiare in un attimo, per questo restiamo vigili“. Il Comune spiega che “è necessario un monitoraggio costante nei prossimi giorni, da parte di tutti, per scongiurare ogni sorta di riaccensione“.