“Caruggi in Canto” tra musica, tradizione e itinerari del gusto

Il fascino antico dei vicoli, il calore della musica corale dal vivo e le ricette tradizionali dell’Alta Val Borbera tornano protagonisti. Giovedì 13 agosto, dalle 20:00, Cabella Ligure si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto con la seconda edizione di “Caruggi in Canto”, un evento culturale ed enogastronomico che già lo scorso anno, nella prima edizione, ha ottenuto grandi consensi. Organizzata dalla Corale Alta Val Borbera”, la manifestazione rinnova il suo celebre e invitante slogan: “Ascolta e mangia!”. Camminando tra i caratteristici vicoli del borgo, visitatori e residenti potranno assistere alle performance di una ricca line-up di artisti e complessi corali, pensata per valorizzare stili e generi differenti:

Corale Alta Val Borbera (diretta da Luigina Palla): gruppo promotore dell’evento, con un repertorio che spazia dalle melodie classiche ai canti popolari fino ai successi pop.

(diretta da Luigina Palla): gruppo promotore dell’evento, con un repertorio che spazia dalle melodie classiche ai canti popolari fino ai successi pop. Corale di Isorelle (diretta da Enrico Sobrero): interprete dei canti popolari, folk e della tradizione di montagna.

(diretta da Enrico Sobrero): interprete dei canti popolari, folk e della tradizione di montagna. Marco Cambri : stimato cantautore ligure, noto per la sua poesia in musica scritta nel dialetto genovese stretto e rurale.

: stimato cantautore ligure, noto per la sua poesia in musica scritta nel dialetto genovese stretto e rurale. Saint Nicholas Gospel Choir (diretto da Pietro Palenzona): travolgente ensemble gospel e pop.

(diretto da Pietro Palenzona): travolgente ensemble gospel e pop. La Squadra di Genova : custode dell’inconfondibile ed eccezionale tradizione polifonica del Trallallero genovese.

: custode dell’inconfondibile ed eccezionale tradizione polifonica del Trallallero genovese. Duo Dany e Roby : una carica di energia con grandi successi internazionali country, blues, rock e dance.

: una carica di energia con grandi successi internazionali country, blues, rock e dance. Gruppo 4Emotions: quartetto vocale caratterizzato da 4 voci, 4 percorsi artistici e stili in continua evoluzione.

Ad accompagnare le note musicali ci sarà un itinerario gastronomico curato dalla Pro Loco di Cabella insieme alle Pro Loco del territorio riunite nel Coordinamento “Vivi Borbera e Spinti”. Ciascuna associazione proporrà una propria specialità tradizionale: Pro Loco di Cabella: Trofie al pesto con patate e fagiolini (il grande classico della tradizione ligure). Pro Loco di Persi: Ravioli fritti. Pro Loco di Mongiardino: Formaggi tipici abbinati al miele locale. L’ingresso e le esibizioni saranno totalmente gratuiti. Pro Loco di Albera: Selezione di salumi artigianali del territorio. Pro Loco di Rocchetta: Crêpes dolci. Pro Loco di Roccaforte: Crostate caserecce.

La serata culminerà alle 23.00 in Piazza Repetti, dove tutti i gruppi corali e gli artisti si riuniranno sul medesimo palco per un grande finale a sorpresa, durante il quale anche il pubblico sarà direttamente coinvolto nel canto e nei festeggiamenti per celebrare il senso di comunità e la bellezza della Val Borbera.