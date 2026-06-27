Da quando, il 17 giugno, il progetto dell’impianto a biomasse previsto nell’area ex Bodrato a Mornese è stato messo in pubblicazione in municipio, è la seconda volta che ne viene impedita la visione. La segnalazione arriva dai consiglieri comunali di opposizione, dopo che la scorsa settimana il consigliere di minoranza di Lerma, Gloriano Alloisio, si era visto negare la documentazione per l’assenza del tecnico comunale.

Il progetto, secondo quando annunciato dal Comune, è visibile al pubblico il mercoledì dalle 15 alle 17 o tramite appuntamento.

I rappresentanti della minoranza di Mornese spiegano che il 24 giugno, “presentandoci presso l’Ufficio Tecnico nell’orario indicato per consultare tale documentazione, abbiamo riscontrato che il responsabile dell’ufficio non era a conoscenza della richiesta. Dopo una verifica al protocollo e un’interlocuzione con il Sindaco, ci è stato comunicato verbalmente che la pratica sarebbe stata ritirata dalla consultazione pubblica su indicazione di un legale dell’amministrazione, per la presunta presenza nel documento di parti soggette a tutela della privacy. Tale informazione è stata successivamente confermata, sempre verbalmente, dalla Vice Segretaria comunale.

Va rilevato – aggiungono Roberto De Marco, Alessandro Mazzarello e Cesare Fucilli – che nessuna comunicazione scritta relativa a questa modifica delle modalità di accesso è stata resa pubblica o trasmessa ai consiglieri di minoranza, né è stato indicato, ad oggi, quali specifiche parti dell’atto sarebbero oggetto di tutela, a fronte di un ritiro che appare integrale“.

L’opposizione annuncia di aver inoltrato “una richiesta formale di accesso agli atti, in qualità di consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, che riconosce a ogni consigliere il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni utili all’esercizio del proprio mandato. Abbiamo altresì rinnovato la richiesta, già formulata il 16 giugno scorso, di convocare un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza prima della Conferenza dei Servizi fissata per il 22 luglio, per illustrare ai cittadini di Mornese i contenuti del progetto e le possibilità di partecipazione al procedimento”.