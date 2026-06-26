A Francavilla Bisio domani, 27 giugno, l’ultima Camminata Solidale, prima della pausa estiva. Dallo scorso settembre intorno al paese si svolgono delle piccole escursioni con l’obiettivo di ricordare i tanti giovani francavillesi che nel tempo sono deceduti e per tenere viva la loro memoria con una raccolta fondi benefica.

Così, nel nome di Marco, Anita, Francesco, Mario, Sergio, Andrea, Enrico, domani si camminerà di nuovo a partire dalle 7,30. “Ogni passo compiuto insieme, da settembre ad oggi – spiegano dal Comune e dalla Soms La Fratellanza – è stato un pensiero, un ricordo, un abbraccio rivolto ai nostri giovani che ci hanno lasciato troppo presto. Domani si terrà un ultimo cammino che chiude un percorso fatto di memoria, condivisione e affetto, nato per non dimenticare e per trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà”. Alle 9, sotto il tendone della Pro Loco, dopo la colazione offerta dall’associazione, “sarà aperto il salvadanaio delle offerte raccolte in questi mesi. Il ricavato sarà devoluto agli ospedali e alle associazioni che ogni giorno operano accanto a chi vive situazioni simili”.