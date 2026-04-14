Prima assoluta del concerto “Musica dei Gesuiti nella Cina Imperiale” sabato 18 aprile, alle 19, nella chiesa di San Giacomo Maggiore di Gavi.

Si tratta di un concerto di musica sacra costituito dalle principali preghiere messe in musica cinese da parte di Joseph-Marie Amiot (1718-1793), missionario gesuita francese, musicista, storico e astronomo, figura tra le più complesse della sua epoca. Fondamentale il suo ruolo nel campo musicale: è autore del primo libro pubblicato in Europa sulla musica cinese e di raccolte di composizioni tra cui spiccano le musiche religiose eseguite durante le occasioni solenni nella chiesa del Salvatore a Pechino.

Gli interpreti del concerto gaviese saranno il soprano Jing Tan, l’ensemble di musicisti cinesi Dong Xun/Passaggio ad Oriente, sotto la direzione artistica di Shan Du, e il gruppo vocale ITER Research Ensemble, diretto da Giovanni Cestino.

Il concerto costituisce la prima rappresentazione pubblica dei risultati di un progetto promosso dall’Istituto Confucio dell’Università di Milano con il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e i corsi di Etnomusicologia e Antropologia della Musica dell’ateneo milanese.

Gavi ha già ospitato un’anteprima: nel novembre 2024, in occasione del Festival Internazionale “Lavagnino”, il soprano Jing Tag, accompagnata da una formazione ridotta, aveva partecipato all’esecuzione di alcuni brani. Nello splendido contesto acustico della Chiesa di San Giacomo verranno presentati i risultati del progetto musicale. Ingresso libero.