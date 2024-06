Boscadrà Festival. Musica, spettacoli e dibattiti in Val Borbera.

Nato nel 2013, da un’idea di Maurizio Carucci, front man degli ExOtago, l’undicesima edizione del Boscadrà Festival si sviluppa in quattro giorni dal 27 al 30 giugno coinvolgendo la bassa, la media e l’alta Val Borbera, con eventi a Capanne di Cosola, a Borghetto di Borbera e ad Albera Ligure.

Il programma propone dibattiti, spettacoli teatrali, colazioni, pranzi e cene contadini, passeggiate, spettacoli di poesia, concerti, dj set e laboratori “del saper fare” per bambini e adulti, che si svolgeranno in spazi naturali e rurali, puntando a valorizzare ciò che di bello offre la Val Borbera e sperimentando modalità innovative per produrre economia virtuosa per il territorio, portando pubblico dall’esterno e sensibilizzando verso forme sostenibili di fruizione turistica e culturale.

“Abbiamo il desiderio di accorciare le distanze tra l’Appennino e le città, – spiegano gli organizzatori – di far incontrare il mondo urbano con quello selvatico. L’Appennino è lontano da tutto ma sempre vicino a qualche metropoli. È questa la sua forza”.

La prima serata del Festival si svolgerà giovedì 27 giugno in Piazza Niccolò Paganini, a Borghetto Borbera. Dalle 20.00 Street food a cura di MainstrEAT; alle 21 apertura del Festival e punto sulla situazione rispetto al progetto “Parco eolico Monte Giarolo”; alle 21.45 l’ospite della serata sarà Dario Vergassola che, tra spiagge dorate, scogli, campagne racconterà “Storie vere in un mondo immaginario – come perdersi tra la riviera e l’entroterra ligure”, e presenterà il suo ultimo libro: “Liguria, terra di mugugni e di bellezza”. Al termine, intorno alle 23.30 Poltergeist djset al Tre Scudi Bar. (Serata a offerta libera)

Venerdì 28 si sale a Capanne di Cosola. Alle 18.30 Maurizio Carucci dialoga con Andrea Staid, docente di Antropologia culturale e visuale sul tema “Abitare le zone montane”. Alle 20.30 cena e musica delle Quattro province al ristorante albergo Capanne di Cosola. Per prenotare la cena 0143 999126.

Sabato 29 il Boscadrà torna nel suo luogo di nascita: Cascina Barbàn ad Albera Ligure. Si inizia alle 17.30 con una degustazione vini guidata da Alessandro Marzocchi. Alle 18.00 “Come si fa un buon caffè?” a cura di Forno Brisa.

Alle 19.30 cena contadina a cura di Cascina Barbàn e alle 21.30 “Guido Catalano show”, attore e scrittore. Da poco è uscito il suo ultimo libro “𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐠𝐧𝐨?” Seguirà alle 22.30 il concerto live di Camilla Baraggia. A termine di serata dalle 23, Dj set con Bruno Belissimo, Bawrut, Ex-Otago.

Festival Boscadrà chiude domenica 30 giugno a Cascina Barbàn. Alle 9.00 colazione sui prati a cura di Forno Brisa. Alle 10.00 Daniela Carucci, attrice e scrittrice di libri per giovanissimi presenta il suo ultimo libro “Nullo, il bambino quasi invisibile“.

Alle 12.30 Pranzo contadino a cura di Cascina Barbàn. Alle 15 chiusura del Festival.