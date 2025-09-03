Narr-Azioni: un Evento tra Ambiente, Vino e Musica

L’area attrezzata di Boscopiano a Borghetto di Borbera , ospiterà, domani, giovedì 4 settembre, l’evento “Dialogo, ambiente, clima, vino e musica”, parte del progetto ‘NarrAzioni’ ideato da Laura Parodi di Appennino Futuro Remoto. L’incontro, in programma alle 19.00, vedrà la partecipazione di figure di spicco come l’agronomo Maurizio Gily, il viticoltore Walter Massa e il noto cantautore Omar Pedrini. A moderare il dibattito sarà Daniele Lucca, direttore di “Wine Voice”.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con diversi partner tra cui Fabio Albanese di Blu Energia, Fausto Crosetti del Comune di Carrega Ligure e Giovanni Moro per l’area di Boscopiano, vuole essere un’occasione per discutere di temi urgenti, sottolineando l’importanza di un’economia locale sana per contrastare il dissesto idrogeologico e rivitalizzare i territori.

Laura Parodi aprirà l’evento con i saluti istituzionali, seguiti dalla tavola rotonda con gli ospiti. Alle 20.15, presenterà un report sui risultati ottenuti dal progetto Appennino Futuro Remoto in Val Borbera, evidenziando i progressi in termini occupazionali, imprenditoriali e turistici. Saranno presenti anche studenti e insegnanti del Liceo Ciampini Boccardo di Novi Ligure, che hanno collaborato al progetto, creando anche una poesia dedicata al territorio.

Gli ospiti Gily, Massa e Pedrini affronteranno il tema di come le attività economiche sostenibili possano permettere alle persone, in particolare ai giovani, di restare nei loro luoghi d’origine. L’obiettivo è creare opportunità e competenze che uniscano passione e lavoro, contribuendo non solo alla crescita economica, ma anche a migliorare la qualità della vita e a difendere il territorio. Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente con domande e proposte.

La serata si concluderà con un tributo musicale ai Timoria, storica band rock degli anni ’90. La performance sarà a cura dei Ritmo e Dolore, gruppo in cui suona anche Fabio Albanese, con la partecipazione straordinaria di Omar Pedrini, storico leader e autore dei brani della band.