Novi Ligure. Alla Soms non si vende, non si compra, ma si scambia…

Nel giardino della Soms di Novi Ligure, in via Cavanna, venerdì 5 settembre dalle 18.30 si svolgerà la prima edizione della Fiera del Baratto. Chi di noi non possiede oggetti, vestiti, ammennicoli vari che non usiamo più per varie ragioni: siamo ingrassati, dimagriti, abbiamo cambiato hobby, oppure semplicemente ci hanno annoiato, ecco che lo scambio con altri accessori può essere un’ottima idea.Non resta quindi che portare i nostri orpelli al “BarBaratto” e scambiarli con altri. Per informazioni riguardo alla modalità di partecipazione contattare: [email protected] -telefono: 3490712539. Durante la Fiera del Baratto si esibirà il duo acustico “Something”, composto da Daniele Foglia alla chitarra e Maria Elena Scorza alla voce.

Sabato 6 Settembre, alle 8.30, Serena Debole, insegnante di yoga della Soms, presenterà una sessione di yoga del respiro, antica tecnica yoga in grado di offrire notevoli benefici per la salute globale, in termini di regolazione emotiva e benessere psicologico ma anche salute fisica. Si tratta di una tecnica di controllo del respiro adatta a tutti che ha la finalità di modulare consapevolmente l’energia e la forza vitale ad esso correlata, detta Prana. Al termine della sessione, per completare la mattinata di fitness, gli organizzatori propongono una camminata dal titolo “Giro di Carezzano“, un percorso escursionistico ad anello alla scoperta dei sentieri del Vescovado. Il percorso, adatto a tutti, prevede 4 km di lunghezza e circa 200 m di dislivello; il rientro a Novi è previsto per le 12.30 circa. La passeggiata e la sessione di Yoga sono gratuite per tutti i soci e gli amici dei soci ma con prenotazione obbligatoria tramite email: [email protected]