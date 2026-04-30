“L’avanzo di amministrazione dimostra che siamo sulla strada giusta e abbiamo lavorato con prudenza e visione del futuro, ricordandoci sempre che ogni euro speso appartiene ai gaviesi“. Così il sindaco di Gavi, Carlo Massa, nella seduta del Consiglio comunale di ieri, 29 aprile, convocata per approvare il rendiconto 2025 del bilancio, ultima seduta del mandato iniziato nel settembre del 2020. Mandato che si chiuderà con le elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio.

Dai numeri è emerso un avanzo disponibile di 858mila euro, “una cifra positiva e un risultato non scontato”, ha detto Massa, “ottenuta senza aumentare la pressione fiscale, lasciando quindi invariate imposte e tariffe, confermate come negli anni precedenti“.

L’avanzo da 860 mila euro, ha aggiunto il sindaco, “dovrà essere trasformato in opportunità per Gavi. Non è un punto di arrivo ma una partenza e dimostra che abbiamo amministrato bene avendo cura dei conti e soprattutto delle persone”.

Massa ha poi accennato alle numerose opere pubbliche realizzate, comprese quelle avviate e da concludere nel prossimo mandato, come i lavori sul versante della collina del Forte e il nuovo ponte sul Lemme che sostituirà il guado.

Il Consiglio ha approvato il bilancio con l’astensione del rappresentante dell’opposizione, Pierluigi Roveda. Assente, come avviene ormai da mesi, il vicesindaco Valerio Alfonso.