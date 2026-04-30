Un seme di speranza nel cuore della Val Borbera: Cantalupo si unisce per Enrico

La scomparsa di Enrico Quaglia, vice sindaco di Cantalupo Ligure, ha lasciato un velo di silenzio sulla comunità, spezzatosi solo dal ricordo della sua dedizione. Enrico si è arreso la notte del 29 aprile all’ospedale di Novi Ligure, dopo aver combattuto con dignità e coraggio contro un tumore che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Ma proprio dove il dolore rischia di farsi paralizzante, nasce la forza della solidarietà. Gli amici di una vita, quelli che con lui hanno condiviso fatiche amministrative e momenti di spensieratezza, hanno deciso che il suo nome non deve essere associato solo al rimpianto, ma alla speranza. In queste ore è stata lanciata una sottoscrizione in sua memoria. Non fiori, ma un impegno concreto: una raccolta fondi destinata all’Istituto di Candiolo – IRCCS, eccellenza piemontese nella lotta contro il cancro. L’obiettivo è rasformare il dolore di una perdita in linfa vitale per la ricerca scientifica. Perché ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un passo in avanti verso cure più efficaci, affinché altre battaglie, in futuro, possano avere un esito diverso. La comunità di Cantalupo Ligure ha risposto immediatamente, mettendo a disposizione i luoghi del quotidiano, quelli dove Enrico amava fermarsi a parlare con i suoi concittadini. Chiunque desideri onorare la sua memoria può lasciare un contributo presso: Alimentari Banchero, Caffetteria Grazia, Bar Gio.

Cantalupo Ligure non saluta solo un amministratore stimato, ma un uomo che ha amato profondamente la sua terra. Questa iniziativa non è solo un atto di beneficenza, ma un abbraccio collettivo che stringe la famiglia di Enrico e ribadisce un concetto fondamentale: nessuno se ne va mai davvero se ciò che lascia dietro di sé continua a generare vita e speranza. Oggi, tra i banchi degli alimentari e i tavolini dei bar, la memoria di Enrico Quaglia cammina ancora lungo le strade della sua Val Borbera, trasformata in un gesto d’amore per il futuro di tutti.