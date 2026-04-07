“Val Borbera: territorio da vivere”: la sfida della crescita tra radici agricole e nuovi cammini

La Val Borbera si interroga sul proprio futuro e lo fa mettendo a sistema le sue eccellenze. Sabato 11 aprile, dalle ore 15.00, Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure ospiterà l’incontro “Val Borbera: territorio da vivere”, un evento strategico volto a tracciare le linee guida per lo sviluppo agroalimentare e turistico di una delle aree più autentiche del basso Piemonte. L’iniziativa, che gode del patrocinio delle principali istituzioni regionali e provinciali, nasce con l’obiettivo di creare una rete solida tra amministrazioni, operatori economici e associazioni di categoria. La presenza ai tavoli di Coldiretti, Confagricoltura e CIA sottolinea quanto il comparto agricolo sia considerato il vero motore della rigenerazione locale.

I lavori saranno aperti dal Sindaco di Rocchetta Ligure, Fabio Cogo, insieme a Enrico Ravazzano, promotore dell’evento, e Alessandro Vicari della Federazione degli Agrotecnici del Piemonte. Il coordinamento del dibattito sarà affidato ad Andrea Bonfante. L’apertura vedrà una nutrita rappresentanza politica, segno dell’attenzione che la Regione e lo Stato rivolgono a questo territorio. Sono attesi gli onorevoli Federico Fornaro e Riccardo Molinari, gli assessori regionali Federico Riboldi e Enrico Bussalino, i consiglieri regionali Protopapa, Buzzilanghi e Ravetti, oltre al Presidente della Provincia Benzi.

Il cuore dell’incontro sarà suddiviso in tre momenti chiave:

Cultura e Turismo (ore 15.30): Si parlerà di itinerari storici e cammini spirituali (come il Cammino di Sant’Agostino), comunicazione europea e progettualità territoriale. Tra i relatori, Laura Parodi (Project Manager Val Borbera) e Michele Negruzzo (Ass. Albergatori). La voce delle ATL (ore 16.00): Un focus sulla promozione turistica coordinata con gli interventi di Giulia Guerrera (Gran Monferrato), Roberto Cava e Marco Lanza (Alexala). Il futuro agroalimentare (ore 16.10): Spazio ai protagonisti diretti, le aziende agricole locali (La Servega, La Tula, Pagano, Cascina Capannetta) e realtà come Borberiamo, per discutere di filiere corte e sostenibilità.

Fare rete per vincere la sfida della sostenibilità

L’incontro non vuole essere solo una passerella di interventi, ma un’occasione concreta per fare rete. Al centro del dibattito ci sono la sostenibilità ambientale e il rafforzamento delle filiere locali, elementi ritenuti imprescindibili per attrarre un turismo consapevole e di qualità. “L’obiettivo è costruire una visione condivisa per il futuro dell’area,” spiegano gli organizzatori, “mettendo a sistema la bellezza dei luoghi con la qualità dei prodotti della terra”. L’evento rappresenta anche un momento di aggiornamento tecnico: la partecipazione è infatti valida per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Un appuntamento fondamentale per chi vive, lavora o semplicemente ama la Val Borbera e vuole vederla crescere senza perdere la sua identità.