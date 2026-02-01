Sospesi temporaneamente alcuni servizi ambulatoriali nell’ex poliambulatorio Asl di Arquata Scrivia, da qualche anno denominato Casa della Salute. L’azienda sanitaria provinciale fa sapere che si tratta dei servizi collocati al primo piano, cioè gli ambulatori di Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Odontoiatria, Ginecologia e screening cervicale.

Gli ambulatori dei dottori Daglio e Romiti, medici di medicina generale e la ex Guardia Medica sono stati trasferiti al piano terra dell’edificio.

“La sospensione – spiega l’Asl – si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale e funzionale della sede, finanziati nell’ambito del PNRR per la realizzazione della Casa della Comunità.

Si tratta di un intervento – aggiunge l’azienda sanitaria provinciale – importante che permetterà di offrire, al termine dei lavori, una struttura più moderna, accessibile e in grado di garantire servizi sanitari e sociosanitari meglio integrati e più vicini ai bisogni della popolazione. Nel periodo di esecuzione dei lavori sono state previste specifiche misure organizzative per ridurre al minimo i disagi per l’utenza, individuando gli

ambulatori ospedalieri e distrettuali di Novi Ligure e, in parte, di Tortona quali sedi alternative per l’erogazione delle prestazioni temporaneamente sospese“.