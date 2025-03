“Nella stazione ferroviaria riaperta la sala d’attesa e il bar verrà chiuso”

Nella stazione di Serravalle Scrivia sarà riattivata la sala d’attesa e verrà chiuso il bar. Sono alcune delle novità annunciate dal sindaco Luca Biagioni nell’assemblea pubblica della scorsa settimana organizzata dal Comune nelle scuole del paese. Il primo cittadino ha assicurato che la stazione attuale, con l’attivazione della fermata presso l’Outlet, al momento solo in fase di studio da parte di Rfi, resterà operativa. Lo scalo serravallese da tempo è senza biglietteria e senza personale delle Ferrovie, così spazzatura e vandali la fanno spesso da padrone. Secondo Biagioni, Rfi ha intenzione di lasciare l’edificio della stazione in comodato d’uso al Comune: l’ente potrà concedere gli spazi alle associazioni e la sala d’attesa potrà essere riaperta. Il bar, invece, verrà chiuso poiché Rfi non intende rinnovare il contratto di locazione con gli attuali gestori. Negli anni scorsi il locale era stato chiuso temporaneamente dalla questura in seguito a vari episodi di violenza, fra cui un accoltellamento.