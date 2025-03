Torna il centro estivo “R-Estate a Bosio”, la biblioteca verso la riapertura

Dopo l’inaspettato successo dello scorso anno, l’associazione Amici dell’acquedotto di Bosio riproporrà il centro estivo “R-Estate a Bosio” sempre con il patrocinio del Comune e con la collaborazione dell’associazione Memoria della Benedicta, delle Aree Protette Appennino Piemontese, di MTB Is Freedom-Hobby Bici e di alcune aziende agroalimentari locali.

Il centro estivo durerà 8 settimane, dal 16 giugno all’8 agosto con piscina, corso di MTB, escursioni e visite guidate a misura di bambino.

Tra le altre attività dell’associazione in programma per il 2025, si riproporranno alcuni laboratori artistico per i bambini oltre alla fase conclusiva del Progetto di Educazione Finanziaria, che terminerà in aprile con la gita al Museo del Risparmio a Torino finanziata dagli Amici dell’acquedotto di Bosio con il contributo dell’Istituto Giovanile Don Bosco. Infine, si valuterà la possibilità di riattivare la biblioteca comunale proponendo una convenzione al Comune, creando un gruppo di lavoro composto dai volontari dell’associazione.