Nell’antica Libarna la magia del “Concerto del Tramonto”

Quando la luce dorata del crepuscolo incontra le vestigia millenarie dell’antica Roma, la storia cede il passo all’emozione. Sarà la splendida cornice dell’area archeologica di Libarna a fare da teatro, domenica 30 agosto alle 18.00, al “Concerto del Tramonto 2026 – Storia di un teatro: dal Sistina a Libarna”, un evento di spicco nel panorama culturale estivo piemontese che intreccia musica, recitazione e memoria collettiva. L’iniziativa, curata dall’associazione Alexandria Classica, propone un affascinante percorso artistico che fa ponte ideale tra il celebre Teatro Sistina di Roma, tempio per eccellenza del musical all’italiana firmato Garinei e Giovannini, e il sito archeologico di Serravalle Scrivia, creando un dialogo suggestivo tra epoche, tradizioni e linguaggi scenici differenti. A dare voce e note a questo racconto sarà un parterre di grande prestigio. Sul palcoscenico naturale dell’antica città romana si esibiranno le frizzanti armonie vocali e lo swing d’antan del trio vocale The Blue Dolls, accompagnate per l’occasione dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, con la partecipazione straordinaria di Gianluca Guidi: attore, cantante e regista teatrale, nonché tra i massimi interpreti e custodi dell’eredità del musical italiano. Il concerto si inserisce all’interno dell’International Lavagnino Film Festival – “Music & Cinema” (Summer Edition 2026) e fa parte del più ampio cartellone di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per promuovere il patrimonio locale. La rassegna vede inoltre il supporto del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Soddisfazione espressa dal Vicesindaco di Serravalle Scrivia, Walter Zerbo: «Portare la musica e il teatro in un luogo come Libarna significa creare un dialogo speciale tra passato e presente. Il Concerto del Tramonto rappresenta un’occasione preziosa per vivere il nostro patrimonio archeologico in una dimensione inedita ed emozionante, attraverso la forza evocativa dello spettacolo, aprendo le porte di Libarna a un pubblico sempre più vasto di cittadini e turisti». Oltre all’indiscusso valore artistico e culturale, l’evento abbraccia una nobile causa benefica. L’ingresso avverrà con offerta libera, gestita dal Rotary Club Gavi Libarna, e l’intero ricavato sarà devoluto a favore delle attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serravalle Scrivia.

Info e prenotazione obbligatoria: E-mail: [email protected] – 329 6484707 – 0143 633420